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DAX-Performance 15.09.2026 15:58:56

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagnachmittag steigen

Der DAX gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Am Dienstag steigt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 25 450,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,316 Prozent tiefer bei 25 360,32 Punkten in den Handel, nach 25 440,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 172,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 478,98 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26 440,31 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 24 894,01 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Wert von 23 748,86 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,71 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 1 016,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,74 Prozent auf 333,90 EUR), RWE (+ 1,39 Prozent auf 58,20 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 381,80 EUR) und Symrise (+ 1,20 Prozent auf 89,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-2,13 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Bank (-2,05 Prozent auf 33,45 EUR), Deutsche Börse (-1,91 Prozent auf 276,60 EUR), Daimler Truck (-1,09 Prozent auf 43,56 EUR) und Fresenius SE (-1,00 Prozent auf 45,25 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 073 532 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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