Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

Am Freitag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 25 129,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,156 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,014 Prozent leichter bei 25 124,02 Punkten in den Handel, nach 25 127,46 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 147,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 122,70 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 162,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 611,25 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 09.01.2025, mit 20 317,10 Punkten bewertet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 125,65 EUR), Scout24 (+ 1,61 Prozent auf 85,45 EUR), Beiersdorf (+ 1,48 Prozent auf 94,32 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 71,04 EUR) und Zalando (+ 1,32 Prozent auf 25,31 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Börse (-1,26 Prozent auf 211,10 EUR), Bayer (-1,18 Prozent auf 39,07 EUR), Hannover Rück (-1,12 Prozent auf 247,40 EUR), Vonovia SE (-1,02 Prozent auf 25,23 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 386,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 409 528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,51 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

