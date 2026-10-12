Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,25 Prozent stärker bei 30 064,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,177 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,223 Prozent auf 30 056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 989,90 Punkten am Vortag.

Bei 30 188,82 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 008,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 31 663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 919,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 30 250,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,95 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,80 Prozent auf 80,64 EUR), AUTO1 (+ 4,29 Prozent auf 17,26 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 70,15 EUR), Nordex (+ 3,90 Prozent auf 36,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,46 Prozent auf 77,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-5,74 Prozent auf 1,40 EUR), Siltronic (-5,05 Prozent auf 75,20 EUR), K+S (-4,92 Prozent auf 13,91 EUR), Elmos Semiconductor (-4,24 Prozent auf 140,00 EUR) und LANXESS (-3,78 Prozent auf 12,21 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3 571 897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,07 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at