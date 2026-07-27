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MDAX-Performance im Blick 27.07.2026 09:28:42

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 1,17 Prozent auf 32 338,93 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 353,458 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,834 Prozent auf 32 232,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 965,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 227,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 480,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 31 588,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 362,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 484,37 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 5,05 Prozent auf 24,98 EUR), KION GROUP (+ 3,28 Prozent auf 41,88 EUR), Schaeffler (+ 3,13 Prozent auf 8,23 EUR), Lufthansa (+ 2,88 Prozent auf 9,01 EUR) und TUI (+ 2,86 Prozent auf 7,12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen FUCHS SE VZ (-1,46 Prozent auf 40,46 EUR), AIXTRON SE (-1,22 Prozent auf 39,74 EUR), Evonik (-1,11 Prozent auf 16,91 EUR), K+S (-1,04 Prozent auf 14,25 EUR) und Nordex (-0,70 Prozent auf 39,76 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 792 605 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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