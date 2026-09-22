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Marktbericht 22.09.2026 12:26:55

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,98 Prozent höher bei 18 398,06 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,847 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 18 240,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 219,97 Punkten am Vortag.

Bei 18 399,14 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 192,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 564,27 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 18 395,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, notierte der SDAX bei 16 944,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,01 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell tonies (+ 3,53 Prozent auf 11,74 EUR), Basler (+ 3,21 Prozent auf 24,15 EUR), Douglas (+ 3,13 Prozent auf 7,26 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,01 Prozent auf 66,75 EUR) und MBB SE (+ 3,01 Prozent auf 178,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen NORMA Group SE (-5,35 Prozent auf 16,64 EUR), PATRIZIA SE (-1,57 Prozent auf 6,91 EUR), OHB SE (-1,46 Prozent auf 175,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 30,54 EUR) und Medios (-0,78 Prozent auf 10,18 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 368 531 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,95 0,00% 1&1 AG
Basler AG 24,45 4,71% Basler AG
Douglas AG 7,30 5,34% Douglas AG
EVOTEC SE 2,86 0,99% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 66,15 1,93% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,26 1,19% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,90 -0,39% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 177,20 2,78% MBB SE
Medios AG 10,12 -1,75% Medios AG
Mutares 25,80 1,18% Mutares
NORMA Group SE 16,54 -5,49% NORMA Group SE
OHB SE 174,60 -1,69% OHB SE
PATRIZIA SE 6,93 -0,72% PATRIZIA SE
tonies 11,66 4,48% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,40 -1,30% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 393,72 0,95%

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