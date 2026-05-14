Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,23 Prozent höher bei 18 444,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,118 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,614 Prozent auf 18 333,04 Punkte an der Kurstafel, nach 18 221,16 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 299,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 477,41 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,957 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 682,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 840,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der SDAX mit 16 627,64 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,27 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 12,18 Prozent auf 62,65 EUR), Dermapharm (+ 7,68 Prozent auf 50,50 EUR), Hypoport SE (+ 6,61 Prozent auf 87,95 EUR), grenke (+ 5,37 Prozent auf 12,96 EUR) und NORMA Group SE (+ 5,31 Prozent auf 17,84 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Wüstenrot Württembergische (-4,56 Prozent auf 14,22 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,21 Prozent auf 70,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,31 Prozent auf 24,50 EUR), Wacker Neuson SE (-2,85 Prozent auf 18,40 EUR) und MBB SE (-2,30 Prozent auf 195,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 310 631 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Ottobock-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at