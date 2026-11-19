Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,65 Prozent fester bei 3 978,73 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 567,268 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 3 968,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 952,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4 003,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 968,05 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der TecDAX noch bei 4 010,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 059,16 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 3 420,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. 3 322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 7,64 Prozent auf 183,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,18 Prozent auf 33,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49 Prozent auf 51,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 111,80 EUR) und Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 57,50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SAP SE (-2,33 Prozent auf 189,40 EUR), Drägerwerk (-1,68 Prozent auf 117,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,60 Prozent auf 22,10 EUR), United Internet (-1,22 Prozent auf 24,28 EUR) und ATOSS Software (-1,20 Prozent auf 82,50 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 978 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at