Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen

Am Montag beendete der TecDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 3 774,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,421 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,009 Prozent leichter bei 3 770,01 Punkten, nach 3 770,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 792,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 751,63 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der TecDAX bei 3 954,14 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 3 711,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 3 941,05 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,13 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 4,60 Prozent auf 41,40 EUR), Drägerwerk (+ 3,98 Prozent auf 91,50 EUR), EVOTEC SE (+ 3,37 Prozent auf 3,56 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,62 Prozent auf 32,92 EUR) und ATOSS Software (+ 2,43 Prozent auf 71,70 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,14 Prozent auf 59,00 EUR), Siltronic (-4,14 Prozent auf 82,25 EUR), Elmos Semiconductor (-3,31 Prozent auf 152,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,03 Prozent auf 76,90 EUR) und Sartorius vz (-2,47 Prozent auf 237,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 358 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 161,029 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at