Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 25 894,00 Punkte zu.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 955,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 736,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25 715,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 23 945,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Fresenius SE (+ 2,11 Prozent auf 48,81 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 153,35 EUR), Symrise (+ 1,87 Prozent auf 94,76 EUR) und Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 49,91 EUR), Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 40,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 69,08 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at