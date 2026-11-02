Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 02.11.2026 12:27:06

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Um 12:23 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 25 894,00 Punkte zu.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 955,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 736,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25 715,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 23 945,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), Fresenius SE (+ 2,11 Prozent auf 48,81 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 153,35 EUR), Symrise (+ 1,87 Prozent auf 94,76 EUR) und Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 49,91 EUR), Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 40,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 69,08 EUR) und SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 49,78 -0,88% Bayer
Daimler Truck 40,01 -0,87% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,49 -1,96% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 48,73 3,00% Fresenius SE & Co. KGaA
Heidelberg Materials 152,75 2,48% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 81,06 1,38% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 51,89 2,13% Infineon AG
SAP SE 209,05 -0,69% SAP SE
Siemens Energy AG 128,16 1,41% Siemens Energy AG
Symrise AG 94,58 1,96% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,12 -0,52% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,21 0,53% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 781,00 -0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen