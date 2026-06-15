Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 1,17 Prozent auf 18 591,46 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 89,786 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,20 Prozent auf 18 597,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 377,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 555,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 707,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX lag vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 18 365,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 16 784,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der SDAX bei 16 737,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,12 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 5,82 Prozent auf 56,40 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,64 Prozent auf 19,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,24 Prozent auf 100,50 EUR), KSB SE (+ 5,15 Prozent auf 857,00 EUR) und Hypoport SE (+ 4,53 Prozent auf 83,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,28 Prozent auf 30,40 EUR), 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,66 Prozent auf 51,30 EUR), Südzucker (-1,77 Prozent auf 11,08 EUR) und Dermapharm (-1,64 Prozent auf 47,85 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 180 164 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at