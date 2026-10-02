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SDAX-Marktbericht 02.10.2026 15:58:45

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Nachmittag

Der SDAX entwickelt sich am Freitag positiv.

Um 15:41 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent auf 18 252,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,905 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,372 Prozent fester bei 18 246,28 Punkten, nach 18 178,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 395,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 228,78 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,400 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, notierte der SDAX bei 18 458,97 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 18 229,17 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Wert von 17 270,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5,61 Prozent auf 16,95 EUR), SMA Solar (+ 4,15 Prozent auf 61,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,00 Prozent auf 71,55 EUR), PVA TePla (+ 3,52 Prozent auf 35,84 EUR) und MLP SE (+ 3,13 Prozent auf 10,22 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Medios (-4,16 Prozent auf 10,60 EUR), KWS SAAT SE (-3,76 Prozent auf 66,60 EUR), Jungheinrich (-2,83 Prozent auf 22,70 EUR), EVOTEC SE (-2,77 Prozent auf 2,94 EUR) und Südzucker (-2,28 Prozent auf 12,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 365 457 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,229 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,95 0,42% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,93 -3,30% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,03 -2,54% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,35 -1,72% HelloFresh
Jungheinrich AG 22,92 -1,80% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,30 -3,91% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 16,95 3,67% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,42 -5,62% Medios AG
MLP SE 10,10 2,33% MLP SE
Mutares 24,65 2,28% Mutares
PVA TePla AG 36,06 4,28% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,85 1,97% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 61,00 3,48% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,90 -4,65% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 194,70 0,09%

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