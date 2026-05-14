Aufschläge in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,05 Prozent stärker bei 24 389,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,992 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,951 Prozent auf 24 366,42 Punkte an der Kurstafel, nach 24 136,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 329,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 492,95 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,232 Prozent nach oben. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 24 044,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24 914,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 527,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,610 Prozent nach unten. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,32 Prozent auf 67,14 EUR), Daimler Truck (+ 2,30 Prozent auf 40,91 EUR), Siemens (+ 2,19 Prozent auf 272,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 88,16 EUR) und Allianz (+ 1,85 Prozent auf 379,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BMW (-4,78 Prozent auf 76,84 EUR), Scout24 (-3,57 Prozent auf 74,35 EUR), Heidelberg Materials (-1,61 Prozent auf 180,70 EUR), EON SE (-1,47 Prozent auf 18,46 EUR) und BASF (-0,94 Prozent auf 53,49 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 291 335 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 201,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at