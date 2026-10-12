Aufschläge in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu

Mit dem DAX geht es aufwärts.

Am Montag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,77 Prozent höher bei 25 280,85 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,477 Prozent fester bei 25 206,95 Punkten in den Handel, nach 25 087,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 166,57 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 315,75 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der DAX mit 25 568,56 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 25 067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der DAX mit 24 241,46 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,02 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,88 Prozent auf 196,98 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 962,10 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 38,52 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,59 Prozent auf 300,70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,92 Prozent auf 57,14 EUR), BASF (-0,99 Prozent auf 51,17 EUR), Continental (-0,84 Prozent auf 68,56 EUR), Daimler Truck (-0,75 Prozent auf 41,04 EUR) und Brenntag SE (-0,68 Prozent auf 61,70 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 772 530 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at