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Index-Bewegung 16.09.2026 12:26:53

Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der DAX aktuell.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,14 Prozent auf 25 438,21 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,120 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 515,96 Zählern und damit 0,448 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 402,28 Punkte).

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 361,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 524,04 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,237 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26 440,31 Punkte. Der DAX stand vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 24 910,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 329,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,66 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 3,49 Prozent auf 391,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 135,46 EUR), RWE (+ 1,75 Prozent auf 59,30 EUR), Infineon (+ 1,64 Prozent auf 55,22 EUR) und Fresenius SE (+ 1,35 Prozent auf 46,01 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,23 Prozent auf 78,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,68 Prozent auf 45,31 EUR), Zalando (-1,93 Prozent auf 21,33 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 61,82 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 184,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 813 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,981 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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