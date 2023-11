Aufschläge in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 15 957,82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,616 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,406 Prozent stärker bei 15 965,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 900,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 931,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 998,41 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der DAX bei 14 798,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der DAX einen Wert von 15 705,62 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 14 422,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 2,76 Prozent auf 102,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,83 Prozent auf 51,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,79 Prozent auf 127,65 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 37,62 EUR) und Siemens (+ 1,35 Prozent auf 149,66 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Bayer (-3,44 Prozent auf 32,82 EUR), Merck (-2,27 Prozent auf 159,60 EUR), Porsche (-1,60 Prozent auf 88,28 EUR), Covestro (-1,54 Prozent auf 47,40 EUR) und Commerzbank (-1,34 Prozent auf 11,02 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 749 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 163,664 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,89 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at