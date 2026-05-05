Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX im Fokus 05.05.2026 09:28:57

Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 24 057,50 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,033 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 24 014,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 991,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 988,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 057,61 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der DAX bei 23 168,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, stand der DAX bei 24 491,06 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 23 344,54 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,96 Prozent nach unten. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,73 Prozent auf 71,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 405,40 EUR), Commerzbank (+ 1,09 Prozent auf 34,39 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,28 EUR) und Siemens Energy (+ 0,98 Prozent auf 178,54 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,35 Prozent auf 36,79 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,13 Prozent auf 46,18 EUR), Deutsche Börse (-0,69 Prozent auf 259,80 EUR), Daimler Truck (-0,45 Prozent auf 41,97 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 47,71 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 324 972 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
13:08 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,70 -0,14% adidas
Commerzbank 35,26 3,74% Commerzbank
Daimler Truck 43,26 2,41% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 256,30 -1,80% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,28 0,78% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,06 -1,75% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 34,72 -10,35% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 59,24 4,22% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,04 0,53% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche Automobil Holding SE 30,83 0,72% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 414,00 3,17% Rheinmetall AG
Scout24 69,65 0,51% Scout24
Siemens AG 258,20 3,78% Siemens AG
Siemens Energy AG 181,24 2,34% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 84,72 0,76% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 272,47 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen