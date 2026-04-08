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DAX-Marktbericht 08.04.2026 09:29:33

Aufschläge in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart Gas

Aufschläge in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart Gas

Der DAX schnuppert aktuell Höhenluft.

Am Mittwoch notiert der DAX um 09:13 Uhr via XETRA 4,72 Prozent stärker bei 24 004,29 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,969 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 24 021,81 Zählern und damit 4,80 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22 921,59 Punkte).

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 084,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 989,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 3,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23 591,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, stand der DAX bei 25 127,46 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 20 280,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,18 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,56 Prozent auf 161,86 EUR), Infineon (+ 9,11 Prozent auf 41,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 8,34 Prozent auf 184,55 EUR), Commerzbank (+ 8,29 Prozent auf 34,09 EUR) und Siemens (+ 8,26 Prozent auf 227,35 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 254,70 EUR), BASF (-0,54 Prozent auf 51,65 EUR), RWE (-0,34 Prozent auf 58,48 EUR), Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 57,54 EUR) und Hannover Rück (+ 0,51 Prozent auf 273,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 715 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 173,849 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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