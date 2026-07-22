Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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XETRA-Handel im Fokus 22.07.2026 12:26:38

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert am Mittag

Der DAX notiert aktuell im Plus.

Um 12:09 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 25 194,27 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,040 Prozent auf 25 001,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 011,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 984,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 239,61 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der DAX bei 25 139,69 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 24 194,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der DAX mit 24 041,90 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,67 Prozent. Bei 25 900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,92 Prozent auf 59,32 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Bayer (-1,72 Prozent auf 46,80 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 43,39 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 134,96 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 064 771 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 202,114 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 177,05 -1,12% adidas
Airbus SE 205,05 -1,01% Airbus SE
Bayer 46,23 -0,86% Bayer
Brenntag SE 59,00 -0,24% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 30,22 -3,06% Deutsche Bank AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 42,78 -1,77% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,39 -0,52% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 63,15 1,12% GEA
Rheinmetall AG 1 044,00 3,30% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,76 -0,20% RWE AG St.
SAP SE 129,84 -0,51% SAP SE
Scout24 67,95 -1,66% Scout24
Siemens AG 269,05 -0,59% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,44 -0,55% Volkswagen (VW) AG Vz.

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