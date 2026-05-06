Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Performance im Blick
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06.05.2026 12:26:53
Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert am Mittwochmittag
Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 2,50 Prozent auf 25 011,48 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,007 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,961 Prozent höher bei 24 636,16 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 401,70 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 063,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 634,76 Punkten lag.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 3,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der DAX mit 23 168,08 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 06.02.2026, einen Stand von 24 721,46 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.05.2025, einen Stand von 23 249,65 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,92 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 10,42 Prozent auf 315,70 EUR), BMW (+ 7,54 Prozent auf 83,04 EUR), Continental (+ 7,41 Prozent auf 66,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 5,45 Prozent auf 88,96 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,13 Prozent auf 50,66 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen RWE (-2,39 Prozent auf 58,82 EUR), Deutsche Börse (-1,86 Prozent auf 252,80 EUR), Brenntag SE (-1,82 Prozent auf 61,58 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 38,89 EUR) und Infineon (-0,84 Prozent auf 59,99 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 895 356 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,223 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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