DAX aktuell 30.01.2026 09:29:46

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Der DAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent höher bei 24 418,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,127 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,274 Prozent stärker bei 24 376,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 366,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 421,53 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,89 Prozent zurück. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 24 490,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der DAX mit 24 118,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der DAX einen Stand von 21 727,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,491 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Commerzbank (+ 1,45 Prozent auf 35,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR) und Symrise (+ 0,87 Prozent auf 71,48 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Vonovia SE (-0,77 Prozent auf 24,64 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Zalando (-0,58 Prozent auf 24,14 EUR) und Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 441 436 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
07:05 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

adidas 151,25 0,17% adidas
Airbus SE 193,66 -0,83% Airbus SE
Bayer 44,04 0,43% Bayer
Commerzbank 35,20 1,35% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,88 1,11% Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Holding SE 36,22 -0,36% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 794,00 -0,61% Rheinmetall AG
SAP SE 170,58 2,00% SAP SE
Symrise AG 71,52 1,05% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,30 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,59 -0,93% Vonovia SE
Zalando 24,35 -0,33% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 431,84 0,50%

