|DAX aktuell
|
30.01.2026 09:29:46
Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart
Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent höher bei 24 418,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,127 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,274 Prozent stärker bei 24 376,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 366,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 421,53 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,89 Prozent zurück. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 24 490,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der DAX mit 24 118,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der DAX einen Stand von 21 727,20 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,491 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 4,56 Prozent auf 150,05 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 168,94 EUR), Commerzbank (+ 1,45 Prozent auf 35,10 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 32,79 EUR) und Symrise (+ 0,87 Prozent auf 71,48 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 776,00 EUR), Vonovia SE (-0,77 Prozent auf 24,64 EUR), Bayer (-0,66 Prozent auf 43,73 EUR), Zalando (-0,58 Prozent auf 24,14 EUR) und Airbus SE (-0,30 Prozent auf 193,36 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 441 436 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,323 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
