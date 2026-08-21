Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Der DAX bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Am Freitag steigt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 25 986,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,174 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 25 998,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 983,04 Punkten am Vortag.

Bei 25 981,28 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 006,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,90 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 25 011,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 606,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wurde der DAX mit 24 293,34 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,90 Prozent. Bei 26 573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,33 EUR), adidas (+ 0,86 Prozent auf 152,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 75,02 EUR), Brenntag SE (+ 0,69 Prozent auf 61,34 EUR) und Siemens Energy (+ 0,60 Prozent auf 153,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-1,69 Prozent auf 38,08 EUR), Rheinmetall (-1,62 Prozent auf 1 143,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 40,36 EUR), Scout24 (-1,05 Prozent auf 75,35 EUR) und MTU Aero Engines (-1,03 Prozent auf 355,60 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 209 792 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,566 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,33 Prozent.

Redaktion finanzen.at