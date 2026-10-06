Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Dienstag aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent fester bei 25 398,04 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,541 Prozent auf 25 390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25 254,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 354,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 398,04 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der DAX einen Wert von 26 046,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25 817,89 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24 378,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Merck (+ 3,49 Prozent auf 140,80 EUR), QIAGEN (+ 3,10 Prozent auf 41,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,16 Prozent auf 378,30 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 187,72 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 72,68 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Scout24 (-1,11 Prozent auf 67,05 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 972,20 EUR), BASF (-0,42 Prozent auf 50,03 EUR), Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 75,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,35 Prozent auf 40,06 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 291 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 212,280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at