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DAX-Performance 06.07.2026 09:28:54

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Montag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,01 Prozent höher bei 25 782,06 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,126 Prozent auf 25 811,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 779,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 758,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 813,06 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24 759,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 23 168,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, notierte der DAX bei 23 787,45 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 826,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 142,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,37 Prozent auf 35,45 EUR), Zalando (+ 1,29 Prozent auf 27,38 EUR), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 1 106,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 252,40 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-3,22 Prozent auf 74,89 EUR), Continental (-2,58 Prozent auf 74,02 EUR), HOCHTIEF (-2,24 Prozent auf 488,80 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 165,36 EUR) und Siemens (-0,83 Prozent auf 281,75 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 283 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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