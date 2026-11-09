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Index-Performance im Blick 09.11.2026 12:26:55

Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen

Der DAX verzeichnet am Montagmittag Kursgewinne.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 26 060,71 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,020 Prozent tiefer bei 25 815,30 Punkten in den Montagshandel, nach 25 820,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 25 793,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 063,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der DAX bei 25 087,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 26 319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,20 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 692,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 3,69 Prozent auf 39,62 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 47,26 EUR), Airbus SE (+ 2,44 Prozent auf 201,15 EUR), Deutsche Bank (+ 2,08 Prozent auf 32,22 EUR) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil HOCHTIEF (-4,21 Prozent auf 350,20 EUR), Siemens Healthineers (-2,08 Prozent auf 43,73 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,49 Prozent auf 41,60 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR) und Beiersdorf (-0,68 Prozent auf 84,68 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 256 181 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,32 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 84,44 -0,59% Beiersdorf AG
Commerzbank 39,66 4,34% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,40 3,42% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,79 -0,50% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,35 -1,45% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 287,80 -1,37% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 351,80 -3,09% HOCHTIEF AG
Infineon AG 47,74 3,88% Infineon AG
SAP SE 214,55 2,46% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,46 -1,81% Siemens Healthineers AG
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