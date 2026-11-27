Am Freitag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,85 Prozent stärker bei 25 429,03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,051 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 409,54 Zählern und damit 0,769 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 215,52 Punkte).

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 472,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 375,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,10 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 25 590,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der DAX bei 26 367,24 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 23 767,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 4,24 Prozent auf 44,15 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 121,06 EUR), HOCHTIEF (+ 2,56 Prozent auf 344,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,98 Prozent auf 350,90 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Commerzbank (-2,55 Prozent auf 32,45 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 82,60 EUR), adidas (-0,89 Prozent auf 172,20 EUR), Hannover Rück (-0,67 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 745 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,306 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at