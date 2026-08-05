DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DAX-Performance im Fokus 05.08.2026 15:58:50

Aufschläge in Frankfurt: DAX nachmittags stärker

Aufschläge in Frankfurt: DAX nachmittags stärker

Für den DAX geht es heute aufwärts.

Am Mittwoch erhöht sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 26 257,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,170 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,729 Prozent auf 26 393,43 Punkte an der Kurstafel, nach 26 202,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 172,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 403,81 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,56 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 779,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der DAX bei 24 401,70 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Wert von 23 846,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 6,09 Prozent auf 47,06 EUR), Beiersdorf (+ 3,73 Prozent auf 81,12 EUR), Bayer (+ 3,05 Prozent auf 49,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,70 Prozent auf 379,70 EUR) und SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,95 Prozent auf 55,44 EUR), Continental (-3,59 Prozent auf 68,68 EUR), Zalando (-3,21 Prozent auf 24,41 EUR) und Vonovia SE (-2,77 Prozent auf 21,04 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 888 628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 217,474 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,05 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

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06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 163,55 -0,21% adidas
Bayer 49,78 1,04% Bayer
Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Continental AG 67,94 0,18% Continental AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 370,30 -0,27% MTU Aero Engines AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE
Zalando 24,73 -1,94% Zalando

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DAX 26 319,45 0,69%

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