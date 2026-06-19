Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus

So bewegt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 25 029,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,194 Prozent höher bei 25 075,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 026,80 Punkten am Vortag.

Bei 25 173,02 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 951,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24 400,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 839,56 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 23 057,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,00 Prozent aufwärts. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell BMW (+ 1,84 Prozent auf 60,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 45,28 EUR), Porsche Automobil (+ 1,29 Prozent auf 30,61 EUR), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 193,80 EUR) und RWE (+ 1,28 Prozent auf 55,28 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,30 Prozent auf 80,48 EUR), adidas (-2,02 Prozent auf 174,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,71 Prozent auf 26,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,31 Prozent auf 40,72 EUR) und Siemens Healthineers (-1,07 Prozent auf 34,06 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 017 596 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at