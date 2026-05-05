Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,67 Prozent auf 24 392,27 Punkte an der DAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,033 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 24 014,65 Punkte an der Kurstafel, nach 23 991,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 396,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 988,92 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der DAX mit 23 168,08 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 491,06 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.05.2025, den Stand von 23 344,54 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,599 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 6,50 Prozent auf 60,50 EUR), Commerzbank (+ 4,50 Prozent auf 35,55 EUR), Siemens (+ 4,39 Prozent auf 260,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 1 435,40 EUR) und Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 182,56 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-10,68 Prozent auf 34,72 EUR), Fresenius SE (-3,36 Prozent auf 39,44 EUR), Deutsche Börse (-1,53 Prozent auf 257,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 46,26 EUR) und Zalando (-0,57 Prozent auf 20,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 238 707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 192,510 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,07 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at