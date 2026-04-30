Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,33 Prozent höher bei 24 272,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,018 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,997 Prozent schwächer bei 23 715,71 Punkten in den Handel, nach 23 954,56 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 284,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 715,71 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,314 Prozent aufwärts. Der DAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 562,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wies der DAX 24 538,81 Punkte auf. Der DAX lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 22 496,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,09 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 7,51 Prozent auf 50,38 EUR), Bayer (+ 4,39 Prozent auf 38,05 EUR), Brenntag SE (+ 3,95 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens Energy (+ 3,04 Prozent auf 180,58 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,79 Prozent auf 291,30 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,00 Prozent auf 510,80 EUR), GEA (-1,44 Prozent auf 58,35 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 71,00 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 261,60 EUR) und adidas (-1,27 Prozent auf 147,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 838 511 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,443 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at