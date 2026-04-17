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DAX-Kursverlauf 17.04.2026 17:58:56

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Der DAX entwickelte sich heute positiv.

Am Freitag legte der DAX via XETRA zum Handelsende um 2,25 Prozent auf 24 698,94 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,017 Prozent auf 24 150,47 Punkte an der Kurstafel, nach 24 154,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 792,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 146,58 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 4,82 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 23 730,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der DAX einen Stand von 21 205,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,650 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 880 713 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 180,962 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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