Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt

Im DAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,65 Prozent aufwärts auf 25 423,58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,098 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 25 322,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 259,90 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 448,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 279,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,859 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der DAX 25 440,81 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25 147,03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24 236,94 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,60 Prozent zu Buche. Bei 26 618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 3,47 Prozent auf 361,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Airbus SE (+ 2,75 Prozent auf 191,54 EUR), Merck (+ 2,73 Prozent auf 141,35 EUR) und Bayer (+ 2,40 Prozent auf 45,21 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-1,85 Prozent auf 23,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,71 Prozent auf 67,68 EUR), Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 140,68 EUR), RWE (-0,81 Prozent auf 58,76 EUR) und Hannover Rück (-0,59 Prozent auf 267,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 964 411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 224,446 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at