Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 24 846,30 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,261 Prozent stärker bei 24 845,59 Punkten, nach 24 780,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 852,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 802,64 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,86 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 539,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 949,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wurde der DAX mit 21 505,70 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,43 Prozent auf 53,08 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,32 Prozent auf 59,89 EUR), BASF (+ 2,22 Prozent auf 48,45 EUR), Hannover Rück (+ 2,14 Prozent auf 248,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,08 Prozent auf 387,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-3,93 Prozent auf 227,30 EUR), Scout24 (-2,26 Prozent auf 77,85 EUR), Siemens Energy (-0,90 Prozent auf 153,50 EUR), Rheinmetall (-0,82 Prozent auf 1 746,00 EUR) und SAP SE (-0,77 Prozent auf 165,72 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 679 312 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 203,142 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

