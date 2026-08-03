Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,12 Prozent fester bei 25 917,06 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,137 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,881 Prozent auf 25 855,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25 629,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25 917,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 855,12 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der DAX bei 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 24 292,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der DAX 23 425,97 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,61 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 917,06 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 4,69 Prozent auf 38,59 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 208,60 EUR), SAP SE (+ 2,96 Prozent auf 162,34 EUR), adidas (+ 2,63 Prozent auf 163,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,32 Prozent auf 370,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil RWE (-0,87 Prozent auf 56,68 EUR), Bayer (-0,58 Prozent auf 47,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,27 Prozent auf 520,80 EUR), Hannover Rück (-0,08 Prozent auf 250,40 EUR) und BASF (-0,08 Prozent auf 50,36 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 524 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 215,454 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at