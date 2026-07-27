Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der DAX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Am Montag klettert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,21 Prozent auf 25 403,90 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,097 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,44 Prozent auf 25 459,32 Punkte an der Kurstafel, nach 25 099,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 398,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 472,39 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 671,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, notierte der DAX bei 24 083,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der DAX bei 24 217,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Zalando (+ 2,59 Prozent auf 28,15 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,42 Prozent auf 350,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,21 Prozent auf 73,04 EUR) und Continental (+ 2,03 Prozent auf 71,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen RWE (-1,09 Prozent auf 58,16 EUR), HOCHTIEF (-1,07 Prozent auf 442,60 EUR), EON SE (-1,05 Prozent auf 19,39 EUR), BASF (-0,25 Prozent auf 48,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,15 Prozent auf 257,70 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 334 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at