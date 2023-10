Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Der DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent nach oben auf 14 763,42 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,492 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 770,95 Zählern und damit 0,569 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 687,41 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 752,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 772,22 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 386,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 16 469,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Wert von 13 243,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 4,93 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 10,68 Prozent auf 8,29 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,54 Prozent auf 21,05 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 177,65 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 29,49 EUR) und Siemens (+ 0,95 Prozent auf 123,58 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Merck (-1,61 Prozent auf 140,70 EUR), Deutsche Bank (-1,19 Prozent auf 10,28 EUR), Covestro (-0,79 Prozent auf 46,63 EUR), Beiersdorf (-0,21 Prozent auf 121,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,20 Prozent auf 56,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 817 921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at