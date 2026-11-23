Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent stärker bei 24 876,48 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,057 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,421 Prozent auf 24 907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 802,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 876,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 942,23 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der DAX mit 25 181,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 136,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der DAX bei 23 091,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,37 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,45 Prozent auf 46,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR) und Fresenius SE (+ 1,25 Prozent auf 52,02 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Börse (-1,62 Prozent auf 310,00 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR), Brenntag SE (-0,79 Prozent auf 55,42 EUR), BMW (-0,79 Prozent auf 53,04 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 62,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 514 004 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at