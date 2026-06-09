Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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09.06.2026 09:30:00
Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 640,71 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,046 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,109 Prozent schwächer bei 24 589,29 Punkten, nach 24 616,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 586,68 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 656,02 Zählern.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 24 338,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der DAX noch bei 23 409,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, betrug der DAX-Kurs 24 174,32 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,413 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 78,12 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 80,18 EUR), Zalando (+ 2,12 Prozent auf 24,52 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 27,57 EUR) und Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-1,60 Prozent auf 35,12 EUR), Scout24 (-1,40 Prozent auf 74,05 EUR), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR), Brenntag SE (-1,09 Prozent auf 54,24 EUR) und Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 285 988 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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