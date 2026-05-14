Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Der DAX bleibt auch am Donnerstag auf Erholungskurs.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1,00 Prozent höher bei 24 378,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,992 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,951 Prozent höher bei 24 366,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 136,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 358,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 393,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,185 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der DAX auf 24 044,22 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der DAX bei 24 914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 527,01 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,657 Prozent ein. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 1 153,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 88,28 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 65,66 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 272,15 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,88 Prozent auf 32,57 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BMW (-3,42 Prozent auf 77,94 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 241,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 181,95 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 53,78 EUR) und Bayer (-0,08 Prozent auf 37,94 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 372 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 201,695 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at