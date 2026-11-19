Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 25 885,43 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,157 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,586 Prozent höher bei 25 887,09 Punkten, nach 25 736,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 892,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 849,61 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 3,31 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 319,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 091,33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 162,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27 001,67 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,98 Prozent auf 130,44 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 50,50 EUR), Airbus SE (+ 1,61 Prozent auf 201,05 EUR), HOCHTIEF (+ 1,56 Prozent auf 365,40 EUR) und Siemens (+ 1,54 Prozent auf 270,10 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,06 EUR), Henkel vz (-1,14 Prozent auf 86,86 EUR), Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 52,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 38,70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 64,94 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 351 186 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,492 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at