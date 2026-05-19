Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 24 442,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,986 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,257 Prozent fester bei 24 370,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 307,92 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 358,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 457,26 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der DAX mit 24 702,24 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25 043,57 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 23 934,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,395 Prozent nach. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), Scout24 (+ 2,96) Prozent auf 74,85 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,34 Prozent auf 34,11 EUR) und Vonovia SE (+ 1,27 Prozent auf 22,25 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 39,51 EUR), BASF (-1,02 Prozent auf 52,42 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 49,70 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 388 110 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at