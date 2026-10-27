Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
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27.10.2026 15:58:26
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen
Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,82 Prozent fester bei 25 581,00 Punkten.
Bei 25 595,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 316,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 547,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der LUS-DAX 25 475,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 316,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 128,14 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 378,00 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 265,50 EUR) und Commerzbank (+ 1,26 Prozent auf 37,65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,06 Prozent auf 40,11 EUR), Beiersdorf (-3,01 Prozent auf 80,58 EUR), Rheinmetall (-1,26 Prozent auf 1 021,20 EUR), BMW (-0,87 Prozent auf 57,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 68,72 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 049 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
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|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
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|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,86
|-2,34%
|BMW AG
|57,12
|-0,83%
|Commerzbank
|37,70
|1,78%
|Deutsche Telekom AG
|25,03
|0,12%
|Henkel KGaA Vz.
|77,96
|-0,36%
|HOCHTIEF AG
|378,80
|2,71%
|Infineon AG
|52,01
|2,20%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,91
|-3,77%
|Rheinmetall AG
|1 023,00
|-0,81%
|SAP SE
|213,80
|0,42%
|Siemens AG
|265,50
|1,84%
|Siemens Energy AG
|128,50
|4,40%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,70
|-0,55%
|Vonovia SE
|16,53
|-0,54%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 592,00
|0,86%
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