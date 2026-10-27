Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Kursentwicklung im Fokus 27.10.2026 15:58:26

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der LUS-DAX macht heute Gewinne.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,82 Prozent fester bei 25 581,00 Punkten.

Bei 25 595,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 316,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 547,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der LUS-DAX 25 475,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 316,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 128,14 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), HOCHTIEF (+ 1,89 Prozent auf 378,00 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 265,50 EUR) und Commerzbank (+ 1,26 Prozent auf 37,65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,06 Prozent auf 40,11 EUR), Beiersdorf (-3,01 Prozent auf 80,58 EUR), Rheinmetall (-1,26 Prozent auf 1 021,20 EUR), BMW (-0,87 Prozent auf 57,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 68,72 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 049 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 80,86 -2,34% Beiersdorf AG
BMW AG 57,12 -0,83% BMW AG
Commerzbank 37,70 1,78% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 25,03 0,12% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 77,96 -0,36% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 378,80 2,71% HOCHTIEF AG
Infineon AG 52,01 2,20% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,91 -3,77% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 023,00 -0,81% Rheinmetall AG
SAP SE 213,80 0,42% SAP SE
Siemens AG 265,50 1,84% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,50 4,40% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,70 -0,55% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,53 -0,54% Vonovia SE

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