Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Marktbericht
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31.07.2026 12:26:45
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Kursplus
Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:25 Uhr Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 25 813,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 695,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 890,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 24 302,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 027,00 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,65 Prozent auf 62,83 EUR), Siemens Energy (+ 3,42 Prozent auf 151,16 EUR), RWE (+ 2,60 Prozent auf 57,72 EUR), HOCHTIEF (+ 2,44 Prozent auf 453,60 EUR) und Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 207,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Symrise (-2,85 Prozent auf 89,24 EUR), GEA (-2,54 Prozent auf 61,35 EUR), Deutsche Telekom (-2,32 Prozent auf 26,47 EUR), Scout24 (-2,14 Prozent auf 75,50 EUR) und Heidelberg Materials (-2,07 Prozent auf 161,10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 980 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,15 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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