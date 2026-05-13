Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,35 Prozent fester bei 24 115,00 Punkten.

Bei 24 228,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 031,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 23 961,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 900,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, einen Stand von 23 570,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,84 Prozent ein. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 8,58 Prozent auf 122,70 EUR), Infineon (+ 6,60 Prozent auf 61,98 EUR), Scout24 (+ 6,38 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 4,09 Prozent auf 18,85 EUR) und Siemens Energy (+ 3,93 Prozent auf 176,14 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3,77 Prozent auf 1 118,20 EUR), Fresenius SE (-2,18 Prozent auf 38,66 EUR), GEA (-1,87 Prozent auf 55,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,41 Prozent auf 37,13 EUR) und QIAGEN (-1,37 Prozent auf 28,41 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 110 090 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,782 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at