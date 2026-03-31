Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|LUS-DAX-Entwicklung
|
31.03.2026 15:59:01
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,63 Prozent auf 22 786,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 22 850,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 483,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 908,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 24 522,50 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 283,00 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,24 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 38,27 EUR), Commerzbank (+ 2,52 Prozent auf 30,95 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,41 Prozent auf 305,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 20,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Symrise (-0,73 Prozent auf 73,66 EUR), Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 44,35 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), BASF (-0,30 Prozent auf 52,84 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,26 Prozent auf 38,79 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 096 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,98 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Commerzbank
|
31.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
31.03.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
31.03.26
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
30.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)