Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,63 Prozent auf 22 786,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 22 850,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 483,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 908,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 24 522,50 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 283,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,24 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 38,27 EUR), Commerzbank (+ 2,52 Prozent auf 30,95 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,41 Prozent auf 305,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 20,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Symrise (-0,73 Prozent auf 73,66 EUR), Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 44,35 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), BASF (-0,30 Prozent auf 52,84 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,26 Prozent auf 38,79 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 096 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at