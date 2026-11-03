Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu

Am Dienstag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,16 Prozent auf 25 957,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 036,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 647,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 280,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 24 128,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 386,20 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Commerzbank (+ 0,58 Prozent auf 38,21 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-4,74 Prozent auf 25,71 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,75 Prozent auf 38,98 EUR), SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,02 Prozent auf 338,80 EUR) und EON SE (-1,73 Prozent auf 18,43 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 135 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at