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03.11.2026 15:58:51
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,16 Prozent auf 25 957,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 036,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 647,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 280,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 24 128,00 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 386,20 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Commerzbank (+ 0,58 Prozent auf 38,21 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-4,74 Prozent auf 25,71 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,75 Prozent auf 38,98 EUR), SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,02 Prozent auf 338,80 EUR) und EON SE (-1,73 Prozent auf 18,43 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 4 135 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,70 zu Buche schlagen. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,64 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Bayer
|53,72
|3,99%
|Commerzbank
|39,84
|5,23%
|E.ON SE
|18,86
|2,47%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,12
|6,09%
|Henkel KGaA Vz.
|82,52
|2,38%
|HOCHTIEF AG
|364,80
|-4,60%
|Infineon AG
|50,38
|-3,58%
|MTU Aero Engines AG
|344,70
|3,51%
|SAP SE
|216,05
|4,90%
|Siemens Energy AG
|119,72
|-7,91%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,64
|4,40%
|Vonovia SE
|17,07
|4,95%
|Zalando
|27,57
|8,93%
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