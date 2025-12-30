Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Für den LUS-DAX ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent fester bei 24 522,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 530,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 319,50 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 30.11.2025, bei 23 869,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 23 906,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 876,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,83 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 36,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 33,11 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 888 505 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 5,16 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

