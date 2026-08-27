Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 12:24 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,19 Prozent auf 26 362,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 281,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 383,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 475,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 230,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 015,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,31 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,86 Prozent auf 57,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), adidas (+ 1,59 Prozent auf 153,10 EUR) und BMW (+ 1,49 Prozent auf 58,54 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), Heidelberg Materials (-1,55 Prozent auf 168,05 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 69,24 EUR), Henkel vz (-1,47 Prozent auf 75,24 EUR) und Commerzbank (-1,34 Prozent auf 40,38 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 740 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 217,665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at