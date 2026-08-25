Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am zweiten Tag der Woche fort.

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 26 178,00 Punkte aufwärts.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 26 119,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 236,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 399,00 Punkte. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 24 279,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,56 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 576,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,03 Prozent auf 55,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,72 Prozent auf 151,30 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 205,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 356,70 EUR) und Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 78,15 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (-1,85 Prozent auf 35,73 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,73 Prozent auf 73,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,69 Prozent auf 44,74 EUR), BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR) und SAP SE (-0,64 Prozent auf 186,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 217 661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 217,128 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at