Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,61 Prozent auf 24 030,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 054,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 883,00 Zähler.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 648,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, notierte der LUS-DAX bei 20 338,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,50 Prozent auf 356,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 119,90 EUR), adidas (+ 2,32 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 43,69 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-1,38 Prozent auf 42,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 252,20 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 15,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR) und Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 088 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Mit 5,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at