RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX im Fokus
|
05.12.2025 12:26:49
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu
Um 12:23 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,61 Prozent auf 24 030,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 054,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23 883,00 Zähler.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 101,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 648,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, notierte der LUS-DAX bei 20 338,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Zählern.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,50 Prozent auf 356,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 119,90 EUR), adidas (+ 2,32 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 43,69 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-1,38 Prozent auf 42,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 252,20 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 15,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR) und Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 088 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,22 erwartet. Mit 5,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,25
|1,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|E.ON SE
|15,41
|-1,12%
|Hannover Rück
|252,40
|-0,55%
|MTU Aero Engines AG
|350,40
|0,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
|RWE AG St.
|43,03
|-0,97%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Siemens Energy AG
|117,40
|0,56%
|Zalando
|23,70
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 038,00
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.