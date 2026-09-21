Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 21.09.2026 17:58:50

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus

So performte der LUS-DAX zum Handelsschluss.

Am Montag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,41 Prozent auf 25 586,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 619,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 416,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 111,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 24 997,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 639,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,35 Prozent auf 58,29 EUR), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03 Prozent auf 350,20 EUR), Commerzbank (+ 2,98 Prozent auf 41,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,46 Prozent auf 57,38 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 74,98 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 45,10 EUR), Vonovia SE (-1,24 Prozent auf 17,48 EUR), Brenntag SE (-1,10 Prozent auf 59,28 EUR) und RWE (-0,93 Prozent auf 59,88 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 255 541 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
17:03 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
24.08.26 Siemens Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 59,22 -1,00% Brenntag SE
Commerzbank 41,84 3,18% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 27,21 0,59% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,36 2,76% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA 45,10 -1,85% Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel KGaA Vz. 73,26 0,60% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,19 4,08% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 350,40 3,30% MTU Aero Engines AG
RWE AG St. 59,90 -0,70% RWE AG St.
SAP SE 182,74 0,05% SAP SE
Siemens AG 273,70 3,48% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,12 -1,16% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,58 -0,76% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 622,00 1,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen