Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Bewegung
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21.09.2026 17:58:50
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus
Am Montag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,41 Prozent auf 25 586,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 619,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 416,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 111,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 24 997,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23 639,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,35 Prozent auf 58,29 EUR), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03 Prozent auf 350,20 EUR), Commerzbank (+ 2,98 Prozent auf 41,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,46 Prozent auf 57,38 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 74,98 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 45,10 EUR), Vonovia SE (-1,24 Prozent auf 17,48 EUR), Brenntag SE (-1,10 Prozent auf 59,28 EUR) und RWE (-0,93 Prozent auf 59,88 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 255 541 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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